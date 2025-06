Der Braunschweiger Hof in Klötze kocht mehrmals wöchentlich typisches Ost-Rezepte. Die Gäste lieben die Erinnerung an Betriebs- oder Schulküche

klötze. - Es gibt Mittag! Und das ist nicht selbstverständlich in Klötze. Nach dem Aus der „Bruzzelbude“ sowie von Menü Wille vor einiger Zeit ist der Braunschweiger Hof mit Lars Hilmer an der Spitze eine der wenigen Möglichkeiten, alltags außer Haus ein warmes Mittagessen zu kriegen. Das kommt bei den Einheimischen an. Und besonders mögen sie, dass es typische regionale Gerichte mit DDR-Charme gibt. Am Dienstag stehen beispielsweise Spirelli mit Tomatensoße und Jägerschnitzel – das Echte ohne Pilze – auf der Karte. Neben den Nudeln mit der sogenannten „Ossi-Soße“.