Rathausfest: So sichert Wernigerode seine Partymeile in der Innenstadt am Wochenende

Wernigerode. - Für die 59. Auflage des Rathausfestes werden in Wernigerode nicht nur Bühnen aufgebaut. Neu sind in diesem Jahr verschäfte Sicherheitsvorkehrungen als Reaktion auf den Anschlag mit einem Auto auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt, so dass der Bauhof Zufahrten in die Innenstadt absichert.