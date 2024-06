Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klötze. - Man trifft sich mit Freunden, treibt Sport, entspannt sich oder geht spazieren. Parkanlagen haben einen wichtigen Stellenwert. Die Grünflächen sind Interaktionsraum und grüne Lunge zugleich. Doch was unterscheidet die Anlagen? In einer Serie schaut sich die Volksstimme die Parks im Altmarkkreis genauer an. Heute: Der Gaus’sche Park in Klötze.