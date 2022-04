Die ersten Feuerwehren in der Stadt Klötze wollen Löschgruppen werden

Klötze - Derzeit gibt es 15 eigenständige Ortsfeuerwehren in der Einheitsgemeinde Stadt Klötze. Damit könnte ab 1. Januar 2022 aber Schluss sein. Einige Wehren wollen sich in Zukunft zusammenschließen. Kleinere Standorte würden damit ihre Eigenständigkeit aufgeben und zu Löschgruppen umgewandelt. Sie bleiben aber in den Orten mit ihren Gerätehäusern und Fahrzeugen erhalten, hätten dann aber keinen eigenen Wehrleiter mehr. Konkret plant das die Wehr aus Trippigleben, die sich den Nachbarn aus Wenze anschließen will (Volksstimme berichtete). Auch Röwitz und Neuferchau wollen Löschgruppen werden und mit den Kuseyern zusammenarbeiten.