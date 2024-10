Klötze. - Pilze sind lecker, doch nicht alle sind genießbar. Manche verursachen Übelkeit, andere haben noch schlimmere Folgen. Der Giftnotruf in Erfurt, zuständig für Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, hat in diesem Jahr bereits 240 Fälle mit Verdacht auf Pilzvergiftung gezählt. Die Behörden warnen, dass etwa 120 der heimischen Pilzarten giftig sind. Nicht selten kommt es zu bösen Verwechselungen. So sieht der tödlich-giftige Knollenblätterpilz dem beliebten Champignon sehr ähnlich. Personen, die sich nicht auskennen, so empfiehlt der Altmarkkreis Salzwedel, „sollten sich nicht allein auf die Bestimmung mit Handy-Apps oder die Ergebnisse von Internet-Suchen verlassen“, sondern zu ihrer eigenen Sicherheit einen Sachverständigen hinzuziehen. Das sind erfahrene, geschulte und geprüfte Spezialisten. Im Altmarkkreis gibt es davon zwei, nämlich Jörg Heimes aus Salzwedel und Gerhard Schnüber aus Klötze. Beide arbeiten ehrenamtlich.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.