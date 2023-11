Der Altmarkkreis muss in das Feuerwehrausbildungszentrum in Klötze und die Technische Zentrale Salzwedel investieren. Ein Ingenieurbüro soll die beste Variante ermitteln.

Klötze. - Behält Klötze das Feuerwehrausbildungszentrum (ABZ)? Wie es dort weitergeht, steht derzeit in der Diskussion. Fest steht, dass etwas geschehen muss und nicht nur in Klötze, sondern auch an der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Salzwedel. Beide sind für die Arbeit der Feuerwehren im Altmarkkreis unverzichtbar. Unter anderem erhalten jährlich 850 Aktive dort ihre Ausbildung.