Brandschutz über Ortsgrenzen hinweg: Feuerwehren in Möckern verbünden sich

Drewitz/Dörnitz/Magdeburgerforth/Reesdorf. - Die von der Stadt Möckern geplante Zusammenlegung von Ortsfeuerwehren in der Einheitsgemeinde hatte vor über einem Jahr für große Empörung bei vielen Feuerwehrleuten gesorgt. Manche drohten sogar mit Austritt aus dem Ehrenamt. Im Nordosten der Stadt haben jetzt vier Ortsfeuerwehren bewiesen, dass effektiver Brandschutz in Teamwork auch ohne Zwang machbar ist. In Möckerns Stadtwehrleitung ist man begeistert.