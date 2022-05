Die Stapener Orgel: Eine bescheidene Königin mit neuem Klang

Stapen - Zu einer richtigen Kirche gehört eine Orgel, die die Gottesdienste musikalisch begleitet. In etlichen dörflichen Gotteshäusern ist so ein Instrument allerdings nicht vorhanden und wenn doch, erlaubt der Erhaltungszustand kaum noch das Spielen darauf. So war es bis vor Kurzem auch in Stapen.

Etliche Teile der 1935 erbauten Orgel waren so verschlissen, dass ihr vernünftige Töne nicht mehr zu entlocken waren. Erst die Restauration durch Orgelbaumeister Amadeus Junker aus dem niedersächsischen Meinersen machte das Instrument wieder zu einem vollwertigen Bestandteil des Gotteshauses.

Mit der Einweihung der sanierten Orgel musste die Kirchengemeinde allerdings länger warten, als ihr lieb war. Corona ließ den ursprünglichen Termin im Herbst 2021 platzen. Umso mehr freute sich Pfarrer Falko Schilling über die vielen Besucher, die jetzt erstmals dem Klang des runderneuerten Instruments und dem Gesang des Beetzendorfer Projektchores lauschten.

420 Pfeifen, sechs Register und zwei Pedale

Erschaffen wurde die Orgel mit ihren 420 Pfeifen vor 87 Jahren in der Werkstatt der bekannten Fachfirma Gustav Steinmann in Vlotho an der Weser, die noch heute in vierter Generation existiert. Das Instrument wird gemeinhin als Königin bezeichnet, auch wenn es sich im Stapener Fall um eine „relativ bescheidene“ handelt, wie der Orgelsachverständige Christoph Noetzel bei der Einweihung anmerkte. So besitzt sie zwei Klaviaturen und zwei Pedale. „Das ist schon eine Menge für so eine kleine Kirche“, meinte der Kirchenmusiker. Und mit ihren sechs Registern sei die Orgel durchaus auch ein „bisschen königlich“.

Im oberen Manual, wie der Tastenblock bezeichnet wird, ist als ein Register die Rohrflöte zu hören. Die charakteristische Aufhellung der Klangfärbung entsteht dabei durch ein auf den Deckel des Pfeifenhutes gelötetes Röhrchen. Dazu kommen die Zimbel mit ihren hohen Tönen und ein Register namens „Gedackt vier Fuß“, bei dem die Pfeifen oben geschlossen sind. Das hat den Vorteil, dass der erzeugte Ton eine Oktave tiefer ausfällt, als es die Rohrlänge erwarten ließe.

Das untere Manual der Orgel wird durch das Salizional, eine Art Weidenpfeife, und dem Gemshorn mit seinem weichen Klang ergänzt. Kombiniert man beschwingte mit eher getragenen Tonlagen und setzt dann auch noch die Pedale ein, ergibt sich der perfekte Orgelklang. „Mit den Pedalen fängt eigentlich auch erst die Kunst des Orgelspiels an“, ist sich Christoph Noetzel sicher.

Einige Pfeifen neu eingesetzt

Wie das Ganze dann zusammen klingt und wie es sich anhört, wenn man alle Register der Orgel spielt, demonstrierte Kantorin Cornelia Jung den Besuchern. Sie entlockte der „bescheidenen Königin“ die kleine Fuge in g-Moll von Altmeister Johann Sebastian Bach, was angesichts der ausgezeichneten Akustik in der Stapener Kirche ein besonderes Klangerlebnis war.

Innerhalb von vier Wochen hat Orgelbauer Amadeus Junker dem Instrument neues Leben eingehaucht und dabei sogar etliche Pfeifen neu eingesetzt. Immer wieder prüfte der Meinersener hinterher die Qualität seiner Arbeit. „Sogar zwei Stunden vor der Weihe nochmal, schließlich ist die Orgel schon eine alte Dame und sehr empfindlich“, schmunzelte Christoph Noetzel, der die Restaurierung fachlich begleitete. Pfarrer Falko Schilling gab der erneuerten Orgel den offiziellen Segen und sprach von einem „Zeichen für Gottes Gegenwart“, dass es gelungen ist, das Instrument zu sanieren. Mitgewirkt haben daran auch die Stapener selbst, die allein 5000 Euro an Eigenmitteln und Spenden zusammentrugen.