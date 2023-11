Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal. - Wie gut eine therapeutische Behandlung bei der 19-jährigen Kezhia H. kurz vor ihrem Tod angeschlagen hatte, weiß am Mittwoch eine Zeugin zu berichten, die mit der jungen Frau viele Wochen zusammen in einer psychiatrischen Klinik verbracht hatte.Die 36-Jährige war am mittlerweile siebten Prozesstag die einzige Zeugin und konnte die letzten Wochen der getöteten Klötzerin gut beschreiben.