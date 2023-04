Noch gibt es sie: Glaser, Uhrmacher, Schlachter, Ofenbauer, Bäcker und andere traditionelle Handwerksberufe. Doch scheint es, als seien manche Handwerker in der Region die letzten ihres Berufsstandes oder ihrer Zunft. Wir begaben uns auf Spurensuche und stellen einige traditionelle Handwerksbetriebe vor. Heute: Drechslermeister Jürgen Kummert aus Klötze.

Drechslerei Kummert das älteste Familienunternehmen in Klötze

Die Weichen sind gestellt: Drechslermeister Jürgen Kummert (vorn) führt den Familienbetrieb in sechster Generation. Wenn Carsten Kummert die Firma übernimmt, wird er sie in siebter Generation weiterführen.

Klötze - Noch drei Jahre, dann steht dem kleinen und feinen Betrieb der 210. Geburtstag ins Haus. Gegründet im Jahr 1816 ist die Drechslerei Kummert das älteste noch existierende Familienunternehmen in Klötze – und war deutschland- und europaweit noch nie so erfolgreich wie jetzt. Der Handel via Internet ist zu einem wichtigen Standbein für den Firmenchef Jürgen Kummert (63 Jahre) und seine drei Mitarbeiter geworden. Zusammen mit dem Sohn Carsten Kummert führten wir ein Gespräch.