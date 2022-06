Dürre: Wälder in der Region Klötze sind im Dauerstress

Neuferchau - Ylenia, Zeynep und Antonia. Diese Namen wird man nicht so schnell vergessen. Mit Geschwindigkeiten von mehr als 200 Stundenkilometern sind die drei Stürme am 17., 18. und 19. Februar übers Land gebraust. Daran hat Helmut Jachalke, Leiter des Betreuungsforstamtes Westliche Altmark mit Sitz in Klötze, bei der Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Kunrau in Neuferchau erinnert. „Da kann einem Angst und Bange werden“, sagte Jachalke. Doch welche Tipps gibt der Experte?