Besucheransturm in Apenburg Ein Weihnachtsmarkt der Rekorde

Der Weihnachtsmarkt in Apenburg war so gut besucht wie nie. An einer Vielzahl von Ständen rund um den Dorfplatz konnten die Gäste Geschenkideen zum Fest erwerben oder sich mit weihnachtlichen Leckereien stärken. Zum Auftakt gab es ein Programm der Grundschüler.