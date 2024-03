Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

APENBURG-WINTERFELD. - Wenn sich am Mittwoch (26. März) um 14 Uhr die Mitglieder der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark (RPA) im Salzwedeler Kulturhaus treffen, um neue Windvorranggebiete festzulegen, wird man auch im Flecken Apenburg-Winterfeld genau hinsehen. Schließlich stehen gleich fünf Suchräume in oder unmittelbar hinter den Gemeindegrenzen zur Diskussion, in denen künftig Windparks errichtet werden könnten. Neben 10 Hektar zwischen Amt Dambeck und Maxdorf sind dies 31 Hektar westlich von Hagen, 49 Hektar zwischen Hohentramm und Apenburg, 68 Hektar nordöstlich von Stapen und 41 Hektar zwischen Hagen und Klein Apenburg.