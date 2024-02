Angst an Schule in Klötze

Klötze. - „Wenn er nicht mit Kindern umgehen kann, dann hat er den falschen Beruf“, sagt Thomas Korell über Herrn X (richtiger Name ist der Redaktion bekannt). Der ist Lehrer an der Sekundarschule in Klötze und unterrichtet vor allem Mathe und Chemie. Bei seinen Schülern soll er nicht gerade beliebt sein. Gelinde ausgedrückt. Denn: „Probleme gibt es schon länger“, erzählt Korell, der zu jenen Elternteilen gehört, die nicht länger schweigen wollen. Sie werfen Herrn X permanentes Fehlverhalten vor.

Kinder werden beleidigt

„Es gibt so viele Geschichten“, seufzt Constanze Witte. Sie ist Vorsitzende des Schulelternrates und nennt ein Beispiel: So soll Herr X die Kinder regelmäßig zum Weinen bringen. Und zwar durch Beleidigungen, wenn Aufgaben an der Tafel nicht gelöst werden. Dann fallen angeblich Sätze wie „Du bist dumm“ oder „Ihr habt alle ADHS“. Schüler, die deswegen gar nicht erst an die Tafel kommen wollen, würden von ihm mit einer glatten 6 bestraft. Außerdem käme es vor, dass Kinder aus dem Unterricht geworfen werden und länger auf dem Flur warten müssen.

Beschwerde beim Landesschulamt

Es sind Begebenheiten wie diese, die den Schulelternrat dazu veranlasst haben, im Dezember an das Landesschulamt heranzutreten und Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Herrn X einzureichen. Dieser Schritt, so Constanze Witte, sei auch deshalb erfolgt, weil Beschwerden einzelner Eltern bei Herrn X, bei der Klassenleitung und auch bei der Schulleitung „über Jahre hinweg erfolglos blieben“.

Schüler brauchen Nachhilfe

In dem Schreiben ist zudem von Klassenarbeiten mit unverständlichen Fragen die Rede und davon, dass die Schüler schlecht auf Klassenarbeiten vorbereitet würden. Sogar leistungsstarke Schüler müssten Nachhilfe nehmen, um dem Mathe-Unterricht folgen zu können. Dann gebe es Kinder mit nachgewiesener Rechenschwäche. Aber nicht mal auf die werde Rücksicht genommen.

Schlechte Noten an der Tagesordnung

Weiterhin machen die Eltern auf fragwürdige Nachrichten in einer App-Gruppe aufmerksam. Darin äußert sich Herr X über einen Schüler, den er „an die Wand klatschen“ möchte. „Aber ich kratze ihn auch wieder ab.“ Für Constanze Witte und die anderen Eltern disqualifiziere sich der Lehrer dadurch selbst. Wesentlich schlimmer sei aber, dass er bei seinen Schülern für „massive Leistungsabfälle“ und schlechte Noten auf den Zeugnissen sorge. „Viele Jungs wollen sich bei VW bewerben, aber mit einer 5 in Mathe können sie das vergessen“, weiß Constanze Witte.

Vertretung zeigte, wie es gehen kann

Dass es auch anders geht, habe sich im Schuljahr 2021/22 gezeigt, als Herr X länger ausfiel und von Frau Y vertreten wurde. „Trotz der Unterrichtsbedingungen während der Corona-Pandemie haben sich die Notenschnitte der meisten Schüler zum Teil deutlich verbessert“, erinnert sich die Elternratsvorsitzende. „Die Kinder hatten wieder Spaß am Unterricht, weil mit ihnen altersgerecht und respektvoll umgegangen wurde.“

Schüler sind verzweifelt

Doch mit Herrn X sei alles anders. Darum wurde das Landesschulamt „inständig“ gebeten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Denn: „Eltern und vor allem die Schüler sind verzweifelt.“ Vielfach werde darüber nachgedacht, die Schule zu wechseln.

Untätige Schulleitung?

Nach der ersten schriftlichen Beschwerde hat ein Mitarbeiter des Landesschulamtes am 13. Dezember zur Hälfte an einer Mathe-Doppelstunde mit Herrn X teilgenommen. „In der ersten Stunde war er nett und freundlich, aber in der zweiten Stunde so wie immer“, schildert Constanze Witte den Ablauf. Als drei Schülerinnen daraufhin zur Schulleiterin gingen, um ihr vom zwiespältigen Verhalten des Herrn X zu berichten, soll sie geantwortet haben: „Das müsst ihr mit ihm selbst klären.“

Mathe könnte Spaß machen

Von dieser Reaktion, aber auch davon, dass die Schulleitung nie das Gespräch mit den Eltern gesucht habe, ist Constanze Witte enttäuscht. Sie und die anderen Eltern fühlen sich nicht ernst genommen. Deshalb erging im Januar ein zweites Schreiben an das Landesschulamt. Die Vorsitzende des Schulelternrates ist überzeugt: „Mathe kann Spaß machen, wenn man den richtigen Lehrer hat. Aber die Kinder haben Angst.“

Lehrer soll gehen

Noch in dieser Woche soll es in der Sekundarschule ein Treffen mit dem Landesschulamt geben. „Wir ziehen das jetzt durch, auch wenn es der Schule nicht passt“, kündigt Constanze Witte an. Was Herrn X angeht, hätten die Eltern einen klaren Wunsch: „Am liebsten wäre uns, wenn er die Schule verlässt.“

Gespräch findet statt

Ob es dazu kommen könnte, verriet Tobias Kühne, Pressesprecher des Landesschulamtes, auf Volksstimme-Anfrage nicht. Er versicherte aber, dass die Behörde allen Beschwerden sorgfältig nachgehe und dass das angebotene Gespräch tatsächlich stattfinden werde. Vor diesem Hintergrund sei „nicht nachvollziehbar, dass sich der Schulelternrat nicht ernst genommen fühlt.“

Übrigens: Die Schulleitung lehnte „jeglichen Kommentar“ ab. Und Herr X? Der auch.