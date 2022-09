Eltern im Klötzer Ortsteil Wenze sorgen sich um ihre Kinder

Wenze - „Es geht um den Verkehr“, meldete sich bei der Sitzung des Wenzer Ortschaftsrates ein Einwohner zu Wort. So seien durch die Umleitung noch mehr Fahrzeuge als sonst auf der Ortsdurchfahrt in Wenze unterwegs. Und das auch noch zu schnell. Die Kinder an der Bushaltestelle seien in Gefahr. Deshalb soll endlich etwas getan werden.