Schwiesau. - Diese Nachricht ist ein Hammer: Zum 1. Januar 2025 wird die Kita Kahnbergflitzer in Schwiesau geschlossen. „Es ist traurig, muss aber sein“, sagte Klötzes Stadtoberhaupt Alexander Kleine am Dienstagabend in Schwiesau. Es war ihm ein Bedürfnis, persönlich in den Ortschaftsrat zu kommen, um die Gründe zu nennen. Es sei ihm klar, wie wichtig eine Kita für die Menschen und die Infrastruktur eines Dorfes ist. Doch die nackten Zahlen sprächen gegen einen Weiterbetrieb. So gebe es in Schwiesau seit Jahren eine „kontinuierlich sinkende Belegung“. Aktuell würden dort nur noch fünf Kinder betreut. 27 Plätze stünden zur Verfügung. Das entspräche einer Auslastung von gerade mal 18,5 Prozent, wie Kleine informierte. Zwei der fünf Kinder kämen aus der Einheitsgemeinde Klötze, die anderen drei aus der Hansestadt Gardelegen.

