Enrico Lehnemann will Beetzendorfer Bürgermeister werden

Zwei Wochen vor Ende der Einreichungsfrist steht der erste Bürgermeisterkandidat in Beetzendorf fest. Der Gischauer Enrico Lehnemann will sich am 6. März als möglicher Nachfolger von Lothar Köppe zur Wahl stellen.

Beetzendorf - Am 19. Januar hatte die Volksstimme noch berichtet, dass in Sachen Beetzendorfer Bürgermeisterkandidaten für die Wahl am 6. März großes Rätselraten und Schweigen herrscht. Doch jetzt hat sich der erste Bewerber um die Nachfolge von Amtsinhaber Lothar Köppe, der nicht wieder antritt, aus der Deckung gewagt. Und das noch vor dem Ende der offiziellen Bewerbungsfrist am 7. Februar um 18 Uhr.