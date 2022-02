Erster Klötzer Rummel: Nur ein Ersatz für den Martinimarkt oder ein Erfolg?

Acht Tage lang ging es am Klötzer Waldbad hoch her. Dort fand der erste Klötzer Herbst-Rummel statt, gewissermaßen als Alternative zum ausgefallenen Martinimarkt. Alles war eine Nummer kleiner, auch wegen Corona.

Vom 23. bis 31. Oktober fand auf der Festwiese am Klötzer Waldbad der erste Klötzer Herbst-Rummel mit mehr als 20 Fahr-, Spiel- und Imbissgeschäften statt. Hier sind Pascal Baron (links) und Pauline Zeugner aus Lüchow im Breakdancer zu sehen.

Klötze - Wegen Corona konnte auch in diesem Jahr kein Martinimarkt in der Klötzer Innenstadt stattfinden. Immerhin gab es aber einen Rummel, den ersten Klötzer Herbst-Rummel überhaupt. Mehr als 20 Geschäfte waren vom 23. bis 31. Oktober auf der Festwiese am Klötzer Waldbad aufgebaut. Die Veranstaltung war nicht von der Stadt Klötze, sondern von Michael Mantau und weiteren Schaustellern organisiert worden.