Pflanzliche Speisen sind im Trend. Denn in den zurückliegenden Wochen waren die Kochkurse von Kirstin Knufmann und Jörg Ullmann in der Klötzer Algenfarm komplett ausgebucht.

Der Algenkochkurs in der Klötzer Erlebniswelt erfreute sich in den zurückliegenden Tagen großer Beliebtheit. Über 30 Personen kamen zu den Kursen, weitere sind auf Grund der großen Nachfrage nach der Sommerpause vorgesehen.

Klötze - Irischer Algen-Kohl-Eintopf, Dulse-Bratkartoffeln, Auberginen-Dulse-Burger sowie gefüllte Datteln im Dulse-Rauchmantel – diese und andere Rezepte sowie Getränke bereiteten Frauen und Männer bei drei Kochkursen in der Klötzer Erlebniswelt Alge an der Lockstedter Chaussee zu.

Die Regie hatte einmal Algenfarm-Geschäftsführer Jörg Ullmann mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammer (IHK) inne. Die jüngsten Kurse in den vergangenen Tagen leitete Kirstin Knufmann. Die Klötzer Unternehmerin ist für ihre pflanzlichen Produkte bekannt.

„Pflanzliche, vegane Speisen und Gerichte sind im Zuge der nachhaltigen Ernährung sehr gefragt“, betont Knufmann und verweist dabei auch auf den hohen Anteil von gesunden Nährstoffen. Kalorien essen die Menschen in Deutschland bekanntlich zu viel. Doch zu einer gesunden Ernährung, so die Unternehmerin, gehört auch die Versorgung mit Jod- und dem Vitamin B 12. Der Körper benötigt dieses Vitamin für den Energiestoffwechsel, zur Bildung von Blutzellen und zum Aufbau der Nervenhüllen. Die meisten Menschen, so Knufmann, leiden jedoch an einer Unterversorgung.

Um das zu ändern, hat sie mit ihrem Mann Jörg Ullmann leckere Gerichte ganz ohne Fleisch zusammengestellt und bietet Kochkurse mit dem Zusatz von unterschiedlichen getrockneten Alge sowie Algen in Pulverform an.

Zu einem ausgewogenen Speiseplan passt gut die Dulse-Bratkartoffel mit getrockneten Dulse-Flocken, die dem Gericht einen kraftvollen Geschmack geben.

Auch ein schmackhafter Burger ohne Fleisch war beim Klötzer Algenkochkurs mit dabei und stand hoch im Kurs. Henning Lehmann

„Die Rezepte für Gerichte und Speisen, aber auch Drinks, sind ein Mix aus Optik, Geschmack und Funktionalität“, erläutert Knufmann und nennt als Beispiel den Bananen-Zimt-Merengada-Drink, dem die blaue Spirulina-Alge ein tolles Aussehen und den unverwechselbaren Geschmack gibt.

Doch nicht nur das: Beim Kartoffelpüree ist es die grüne Chlorella-Alge, die der Speise ein farblich auffälliges Aussehen und einen nicht typischen Kartoffelgeschmack gibt. Neben der Spirulina- und der Chlorella-Alge finden sich in den Produkten auch die Combo-Alge wieder.

Auch der Irische Algen-Kohl-Eintopf mit getrockneten Dulse-Flocken war bei den Kurs-Teilnehmern sehr gefragt. Selbst beim Zubereiten des Auberginen-Dulse-Burgers lief den Teilnehmern der Kurse sogar das Wasser im Mund zusammen. Wie auch bei den gefüllten Datteln mit Dulse-Rauchmantel. Deshalb freuen sich die Interessenten schon auf die Kochkurse nach der Sommerpause.