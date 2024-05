Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klötze. - Früher galt Kabelfernsehen als technische Neuheit. Damit möglichst viele davon profitieren können, wurde Vermietern per Gesetz ermöglicht, einen Sammelvertrag für ihre Mieter abzuschließen und den Kabelanschluss über die Nebenkosten abzurechnen. Doch genau das ändert sich jetzt. Denn die Politik hat das Telekommunikationsgesetz novelliert und die Kabelgebühren aus den Nebenkosten gestrichen. Bereits am 1. Dezember 2021 trat hierzu eine Neuregelung in Kraft, am 30. Juni 2024 läuft eine Übergangsfrist ab. Danach ist endgültig Schluss mit dem sogenannten Nebenkostenprivileg.