Glück im Unglück für die Stute Bella: Feuerwehrleute retteten das Pferd bei Audorf aus einer wenig gefüllten Güllegrube.

Audorf l Großeinsatz für die Feuerwehren der Region in Audorf: Auf dem Gelände eines Bauernhofes war ein Pferd in eine mit Betonplatten abgedeckte Güllegrube gestürzt und kam aus eigener Kraft nicht mehr heraus. Glücklicherweise befand sich nur wenig Flüssigkeit in der Grube, so dass das Tier stehen und mit dem Kopf heraus schauen konnte.

„Wir haben den Behälter erst vor einer Woche abgepumpt“, berichtete der Audorfer Markus Jungmichel. Bei dem Sturz hatte sich die Stute, die auf den Namen Bella hört, offensichtlich auch nicht verletzt und wartete geduldig auf ihre Rettung. Die kam in Form von 20 Feuerwehrkameraden aus Beetzendorf, Tangeln und Klötze.

Kran hebt Bella aus der Grube

Schnell wurde klar: Nur mit einem Kran konnte das Tier aus der Grube gehoben werden. Ein spezielles Wechselladerfahrzeug mit Extra-Geschirr für die Tierrettung wurde aus Klötze nachgeordert. Nach Verabreichung einer Beruhigungsspritze durch die Tierärztin hing Bella dann am Haken und stand wenige Sekunden später zur Erleichterung aller Anwesenden wieder auf sicherem Boden. Etwas benommen und bekleckert zwar, aber immerhin unbeschadet.