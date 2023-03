Die 19-jährige Kezhia H. aus der Altmark in Sachsen-Anhalt wollte nach Wolfsburg zum Fußball. Seit dem 4. März fehlt von ihr jede Spur. Nun gibt es brisante Neuigkeiten von der Polizei.

Klötze - Seit dem 4. März ist die 19-jährige Kezhia H. aus Klötze verschwunden. Die Hoffnung der Familie, die Vermisste doch noch lebend zu finden, waren in den Tagen und Wochen danach groß.

Jetzt die Ernüchterung: "Im Rahmen der Suche nach der Vermissten 19-jährigen Kezhia durchsuchten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Stendal am 23. März die Wohnanschrift eines 42-jährigen Tatverdächtigen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Offenbar haben die Beamten Hinweise darauf, dass Kezhia H. nicht mehr am Leben ist. Eine Bestätigung des Todes der 19-Jährigen ist dies jedoch nicht. Auch, weil aus sogenannten ermittlungstaktischen Gründen derzeitig keine weiteren Auskünfte erteilt werden können, so die Polizeiinspektion Stendal in der Pressemitteilung.

Die 19-jährige Kezhia H. ist nach bisherigen Erkenntnissen letztmalig am Samstag, 4. März 2023, in Klötze gesehen worden. Am Dienstagnachmittag (7. März) sei sie, laut Polizeibericht, dann bei der Polizei als vermisst gemeldet worden; von ihrem Freund.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei, bei denen auch ein Fährtensuchhund zum Einsatz kam, verliefen lange erfolglos. Daher wurde die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten.

Die Welle der Hilfsbereitschaft im beschaulichen Klötze im Norden Sachsen-Anhalts war und ist riesengroß. Auch in den benachbarten Dörfern gibt es nur noch ein Thema: Wo steckt Kezhia H.? Flyer wurden verteilt, Aufrufe in sozialen Medien geteilt. Die Suche reicht bis nach Wolfsburg, dem letztmöglichen bekannten Aufenthaltsort der 19-Jährigen.

Ob die Vermisste tatsächlich beim Spiel in Wolfsburg war und möglicherweise in Richtung Freiburg gereist ist, weiß ihre Mutter nicht, wie sie im Interview mit dieser Zeitung erklärt. Zum Freund ihrer Tochter hat die 50-Jährige keinen Kontakt. Das Verhältnis sei schwierig.

Nicht nur bei der Polizeiinspektion (PI) in Stendal, die in Sachsen-Anhalt ermittelt, liegt der Fall. Auch die Polizei Wolfsburg-Helmstedt sucht fieberhaft nach der 19-Jährigen.