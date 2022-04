Freibad Kunrau: Geänderter Förderantrag nicht genehmigungsfähig

Kunrau/Klötze - 6471 Besucher, so rechnete Klötzes Bürgermeister Uwe Bartels im Hauptausschuss vor, haben im Sommer 2021 das Waldbad in Klötze besucht. Für das Freibad in Kunrau nannte er keine Zahlen. Wie auch. Schließlich fand dort gar keine Saison statt. Schuld daran ist die fehlende Filteranlage.