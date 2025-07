Gegenwärtig herrscht ein extrem niedriger Pegel an der Elbe. In Barby lag er vor kurzem bei 30 Zentimetern. Welche Folgen hat das für die Landschaft und die Binnenschifffahrt?

Barby/Steckby. - Niedrigste Pegel der Elbe in Aken lagen in 25 Jahren nur zweimal über einem Meter. Ähnlich ist es am Pegel Barby, der Mitte der Woche bei 30 Zentimetern lag. Der historische Tiefstwert vom 26. August 2018 am Pegel Barby von 20 Zentimetern wurde um einen Zentimeter fast unterboten. Was bedeutet das für die Zukunft der Binnenschifffahrt und der von der Unesco geschützten Auenwälder?