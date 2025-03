Daniela Sommer hat sich in Klötze mit ihrem eigenen Friseursalon selbständig gemacht und freut sich auf ihre Kunden und die Arbeit in den neuen Räumlichkeiten.

Friseurin eröffnet Salon am neuen Standort in Klötze

Friseurin Daniela Sommer freut sich auf die Eröffnung ihres „Salons Figaro“ in Klötze. In den vergangenen Wochen haben die Handwerker die einstige Wohnung in ein modernes Ladengeschäft verwandelt.

Klötze. - Die Vorfreude steht Daniela Sommer ins Gesicht geschrieben, wenn sie an den kommenden Dienstag denkt. Dann eröffnet die Friseurin ihren neuen Salon Figaro an der Neustädter Straße 5a in Klötze. Neu sind allerdings nur die Adresse und der Name. Die Friseurin blickt schließlich auf stolze 30 Jahre Berufserfahrung zurück, hat immer in dem Betrieb gearbeitet, in dem sie einst auch die Ausbildung absolvierte – und dessen Chefin sie seit dem 7. Januar dieses Jahres ist.