Gastronomen wie Sven Fahrenkamp aus Röwitz ist eine Last genommen

Seit zehn Tagen liegt die Inzidenz unter 35. Damit entfällt im Altmarkkreis Salzwedel ab heute die Testpflicht für den Zutritt in Gaststätten. Darüber freut sich auch der Röwitzer Gastronom Sven Fahrenkamp, der mit dem Testen einen höheren Aufwand, aber ansonsten keine Probleme hatte.

Seit dem 4. August galt im Altmarkkreis Salzwedel eine Testpflicht für den Besuch von Gaststätten, die auch im Gasthaus Fahrenkamp in Röwitz befolgt wurde. Wer nicht getestet, geimpft oder genesen war, musste gleich am Eingang einen Test machen.

