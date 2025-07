Für Olympia in Los Angeles werden die Quotenplätze über ein Ranking vergeben. Was sich der Weltverband davon vespricht. Und warum es in Deutschland alles über den Haufen wirft.

Magdeburg - Auch Moritz Florstedt kann dieser Weltrangliste nichts abgewinnen. „Ich weiß nicht, was sie uns bringen soll, sie passt auch nicht mit unserem Trainingsziel zusammen. Man hat das Gefühl, es wird eine Sportart auf den Kopf gestellt“, erklärt der Kanute des SC Magdeburg. In einer schwierigen Situation, in der er nicht einmal weiß, in welcher Disziplin er bei den Weltmeisterschaften im August in Mailand antreten wird, muss er sich nun schon Gedanken über das nächste Jahr machen, wenn dieses neue Ranking greift. Das Problem: Die Weltrangliste ist zugleich die Grundlage für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.