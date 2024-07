Ein Mann bekämpft seinen Durst in Hannover an einem öffentlichen Trinkwasserspender. Das muss auch in Klötze möglich werden.

Klötze. - An die 30 Grad sollen es heute in der Altmark werden. Ohnehin scheint es immer wärmer zu werden. Der Klimawandel lässt grüßen. Auf jeden Fall gibt es Hitze nicht mehr nur im Süden. Abkühlung ist nötig. Der Staat hat auf diese Entwicklung längst reagiert. So wurde Paragraf 50 des Wasserhaushaltsgesetzes geändert beziehungsweise erweitert. Demnach sind die Kommunen in Deutschland dazu verpflichtet, öffentliche Zapfstellen für Trinkwasser zu schaffen. Die Gesetzesänderung trat am 12. Januar 2024 in Kraft, berichtete Birgit Lange vom Wasserverband Klötze (WVK) bei der jüngsten Verbandsversammlung.