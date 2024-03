Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Trippigleben. - Mit großer Sorge schauen die Trippiglebener auf ihre historische Fachwerkkirche. Denn seit 2022 ist sie mit einem Metallzaun gesperrt. Eine umfangreiche Sanierung ist dringend notwendig. Doch es fehlt, wie an der Wenzer Kirche, an den nötigen finanziellen Mitteln, um diese Kircheninvestition zu ermöglichen. Um das um 1738 erbaute Fachwerkgebäude vor dem Einsturz zu retten, soll es so schnell wie möglich eine Notsicherung des Glockenturmes geben. Darüber informierte der Baupfleger im Salzwedeler Kirchenkreis, Rainer Wellkisch, auf Volksstimme-Nachfrage.