Feuer in Wohngebiet Süd Mit Video: Explosionen und Rußregen: Privates Messie-Grundstück in Klötze brennt

Ein komplett zugekramtes Grundstück in Klötze Süd geriet am Sonnabendnachmittag in Brand. Noch ist unklar, was dort alles abfackelte. Die Feuerwehren der Region waren noch am Abend im Einsatz.