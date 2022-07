Heiligabend in die Kirche? In Klötze sind schon alle Plätze vergeben

In die Klötzer Kirche St. Ägidien dürfen am Heiligabend nur bereits angemeldete Besucher.

Klötze - Heiligabend schnell noch in die Kirche? Das wird es 2021 so nicht geben. Um die Corona-Regeln umzusetzen und jenen, die am Gottesdienst teilnehmen wollen, Planungssicherheit zu geben, wurden in Klötze eigene Regeln aufgestellt.