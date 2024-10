Klötze. - Der Bahnhof der Kleinstadt war am Wochenende nach langer Zeit wieder einmal Gesprächsthema. Allerdings nur bei den drei Aufführungen der Klötzer Theatergruppe im Altmarksaal. „Es fährt kein Zug nach nirgendwo“ hieß die kurzweilige und humorvolle Komödie in drei Akten, frei nach Winni Abel. Kein Besucher der Aufführungen am Freitag, Sonnabend und Sonntag ging enttäuscht nach Hause. „Das war Unterhaltung pur und es hat Spaß gemacht, dabei zu sein“, sagte ein Ehepaar aus Salzwedel, das, wie viele andere Gäste, mit Freunden zum ersten Mal den Weg in die Purnitzstadt gefunden hatte. Sie waren begeistert von dem über zweistündigen Auftritt der Laienschauspieler.

