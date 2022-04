Im Klötzer Ortsteil Immekath startet wieder ein Musiksommer

„Tempi Passati" aus Leipzig soll am 22. Mai den Musiksommer in Immekath eröffnen.

Immekath - Ob Rock, Pop, Folk oder Klassik, beim Musiksommer in Immekath herrscht stets eine große Vielfalt. Abwechslungsreich soll das Programm auch in diesem Jahr sein. Die Kulturkirche Altmark in Immekath will zur siebten Ausgabe der Konzertreihe einladen. Der Auftakt erfolgt in wenigen Wochen. Diese Künstler stehen schon fest.