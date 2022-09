Im Klötzer Ortsteil Quarnebeck wird gleich dreifach gefeiert

In Quarnebeck wurde am Sonntag nicht nur das Schützenfest gefeiert, sondern auch das 95-jährige Bestehen der Quarnebecker Feuerwehr. Zusammen mit den Gästen gab es einen Umzug vom Dorfplatz zum Denkmal und zurück.

Quarnebeck - Ordentlich Trubel hat am Wochenende in Quarnebeck geherrscht. Einer Dankeschön-Veranstaltung für den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, die am Samstagabend mit 120 Teilnehmern über die Bühne ging, folgte am Sonntag das Schützen- und Feuerwehrfest. Spannung bei der Proklamation der Majestäten.