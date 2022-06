Im Märzen der Bauer die Tröpflein vermisst

Für die Feldversuche in der Versuchsstation im Beetzendorfer Ortsteil Wohlgemuth sind verlässliche Wetterdaten wichtig. Die liefert eine eigene kleine Wetterstation auf dem Gelände. Für die ersten fünf Monate dieses Jahren liegen die Werte jetzt vor.

An der Wetterstation in Wohlgemuth werden Niederschläge und Temperaturen von den Versuchsstations-Mitarbeitern regelmäßig registriert. Die Daten sind wichtig für die Feldversuche.

Wohlgemuth - „Es wird wohl wieder ein Jahr werden, in dem wir massive Probleme mit dem Niederschlag haben“, ist sich Horst Blum, Leiter des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Altmark, sicher. Beim Feldtag in der Beetzendorfer Versuchsstation der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) Sachsen-Anhalt in Wohlgemuth wies er deshalb darauf hin, dass sich auch die Landwirtschaft und das Versuchswesen auf diesen Trend einstellen müssen.