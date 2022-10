Imkerboom bringt Beetzendorfer Verein weiter großen Zulauf

Beetzendorf - Es ist noch gar nicht so lange her, da stand der traditionsreiche Imkerverein Eintracht 1886 Beetzendorf und Umgebung vor dem Aus. 2009 war die Zahl der größtenteils älteren Mitglieder, die sich mit dem Hobby beschäftigten, auf zwölf gesunken. Nachwuchs fand sich keiner ein, es drohte die Auflösung. Doch das hat sich in den vergangenen Jahren fundamental geändert.