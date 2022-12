Immer noch Ärger um Parkplätze

Während des Martinimarktes in Klötze wurde aus dem Busbahnhof ein Parkplatz.

Klötze - Während des Martinimarktes in Klötze wurde aus dem Busbahnhof ein Parkplatz. Stattdessen hielten die Busse an der Bahnhofstraße. Im Gegensatz zum Busbahnhof besteht dort aber keine Barrierefreiheit. Schon vor Wochen gab es dazu kritische Stimmen, und zwar von Wolfgang Mosel aus Kusey, aber auch von Bernd Unruh aus Klötze, der sich zudem an der „Wildparkerei“ und den vermeintlich mangelnden Kontrollen störte.