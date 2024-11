Klötze/Kunrau. - Schreiben mit Kreide ist out, aber die Schreibschrift wird es weiter an den beiden Grundschulen in der Einheitsgemeinde Klötze geben. Und das trotz der Digitalisierung, die seit geraumer Zeit in beiden Einrichtungen in Klötze und in Kunrau Einzug gehalten hat. Für die dritten und vierten Klassen wurden an der Klötzer Purnitzschule, wie Leiterin Dana Saalfeld sagte, noch 20 Tablets gekauft. Damit ist die Ausrüstung komplett. Weitere 20 Tablets stehen an der Kunrauer Grundschule in den beiden oberen Klassen neben der digitalen Schultafel zur Verfügung. Insgesamt acht Unterrichtsräume sind in der Klötzer Grundschule mit einer digitalen Tafel ausgestattet. Die Kunrauer Grundschüler erhielten mit neun Tafeln sogar noch eine mehr.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.