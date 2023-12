Herzstück der Energieregion Jübar soll so ein Batteriespeicher werden, wie er in ähnlicher Form im bayerischen Iphofen errichtet wurde.

JÜBAR. - Mit Tangeln gibt es schon ein Bioenergiedorf. Folgt jetzt die Energieregion Jübar? Zumindest ist die entsprechende Vision, die Jübars Bürgermeister Carsten Borchert schon während des Wahlkampfs im Herbst skizziert hat, jetzt ein gehöriges Stück in Richtung Wirklichkeit gerückt. „Ich habe ein Treffen mit allen Investoren organisiert, die in unserer Gemeinde die Energiewende herbeiführen wollen“, berichtete er während der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag. Ziel sei gewesen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und eine Energieregion mit verschiedensten Komponenten aufzubauen.