24 Oldtimer-Traktoren aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen zogen in Winterfeld ihre Furchen beim traditionellen Preispflügen. Die Teilnehmerzahl hat sich gegenüber den Vorjahren verdoppelt.

Oldtimer ziehen hunderte Besucher an

Winterfeld. - Jens Bormann konnte am Sonntag in Winterfeld beim traditionellen Oldtimer-Preispflügen etwas feiern. Denn er war bei allen 20 Wettbewerben seit 2002 dabei. Auch wenn er diesmal mit seinem MTS 5, Baujahr 1958, nicht im Vorderfeld landete, war der Ausflug von Steinitz mit Jörg Schneider, dem Besitzer des Traktors, nach Winterfeld nicht umsonst. „Das Preispflügen hat sich etabliert und wird von Jahr zu Jahr besser. Schön, dass die Winterfelder so etwas organisieren“, lobte der 63-Jährige die Frauen und Männer um Dirk Wotapek, dessen zahlreiche Helfer und Sponsoren. Ohne die würde es die Veranstaltung nicht geben.