1825 begann der Bau des Gotteshauses in Steimke. Die Sitzplätze mussten früher teuer erkauft werden. In den 1970er Jahren stand das Gebäude vor dem Verfall, wie in den Archiven des Heimatvereins nachzulesen ist.

200 Jahre Kirche wird am 31. August in Steimke gefeiert.

Steimke. - Ein Gemeindefest wird am 31. August in Steimke gefeiert. Grund dafür ist das 200-jährige Bestehen der Kirche. Was? Erst 200 Jahre. Ganz bestimmt gibt es in Deutschland wesentlich ältere Kirchen. Das liegt aber daran, dass die Steimker, was ihre Kirche angeht, in der Vergangenheit nicht viel Glück hatten. Schon zweimal kam es zu verheerenden Bränden.