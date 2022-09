Klötze: 50 000 Euro mehr aus der Stadtkasse

Klötze - Wenn man baut, wird es in der Regel immer teurer als geplant. So ist es auch mit dem Klötzer Waldbad. In wenigen Tagen sollen in dem Erholungsgebiet die umfangreichen Sanierungsarbeiten beginnen. Nachdem das Wasser aus dem Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken fast komplett abgelassen ist, kann die Maßnahme in wenigen Tagen auch beginnen.