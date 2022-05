Klötze: Acht neue Eigenheime entstehen

Acht neue Eigenheime entstehen momentan im Klötzer Wohngebiet An der Wasserfahrt. Die Fläche ist bereits beräumt, die notwendigen Versorgungsleitungen sind schon in die Erde verlegt.

Klötze - Baugrundstücke sind in der Kernstadt Klötze wie auch in anderen Orten der Einheitsgemeinde sehr gefragt. Um den Bedarf zu befriedigen, hat die Stadt bereits vor einigen Jahren nach dem Abriss der Kinderkombination (Kita und Grundschule) die knapp 7000 Quadratmeter große Fläche im Wohngebiet An der Wasserfahrt gegenüber dem Garagenkomplex als Eigenheimgebiet ausgeschrieben. Wie Einheitsgemeinde-Bürgermeister Uwe Bartels und der Sachgebietsleiter im Rathaus, Gordon Strathausen, in der jüngsten städtischen Hauptausschusssitzung in Neuferchau verkündeten, werden die acht Grundstücksflächen zum Verkauf vorbereitet. Die Vermessung der Flächen ist laut Gordon Strathausen bereits erfolgt, allerdings fehlt noch die genaue Abschlussrechnung.