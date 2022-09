Klötze: Ampel stoppt Rollstuhlfahrer

Klötze - Wenn Erika Blenk mit ihrem Rollstuhl aus dem Seniorenwohnheim in die Stadt fährt, ist das mit enormen Hindernissen verbunden. Denn auf Grund der Umleitung stehen an der Breiten Straße und der Bahnhofstraße Ampelanlagen auf den Gehwegen. Dadurch kann Erika Blenk mit ihrem Rollstuhl nicht wie üblich auf dem Gehweg fahren, denn die Ampelanlage stoppt die Weiterfahrt unter anderem von der Bahnhofsstraße zur Oebisfelder Straße, weil die Anlage zu weit rechts auf dem Gehweg steht. „Wenn die Ampel etwas weiter zur Straße stehen würde, könnte ich auch durchfahren. So muss ich immer einen großen Umweg über den Lidl-Parkplatz über die Salzwedeler Straße und den Fußgängerüberweg an der Breiten Straße nehmen, um zur Oebisfelder Straße zu gelangen“, erzählte die 79-Jährige, die seit 2003 auf den Rollstuhl angewiesen ist.