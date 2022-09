Klötze: Bedarf an Bauplätzen in der Kernstadt sinkt

Die Nachfrage nach Eigenheimbauplätzen ist in der Kernstadt Klötze deutlich zurückgegangen. Im Wohngebiet An der Wasserfahrt stehen von acht Bauplätzen noch drei zum Verkauf. Im Eigenheimgebiet an der Salzwedeler Straße sind hingegen alle sieben Bauplätze vergeben.

Foto: Henning Lehmann