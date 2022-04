Klötze: Beim Bau des neuen VfB-Sozialgebäudes kommt es zu Verzögerungen

Klötze - Die Corona-Pandemie trifft auch den VfB Klötze beim Bau seines kleinen Sozialgebäudes im Geschwister-Scholl-Stadion. Denn aufgrund von Lieferengpässen bei der Beschaffung der wichtigen Wärmepumpe konnte der zunächst vorgesehene Einweihungstermin, 30. November, nicht eingehalten werden. Doch alles nicht so schlimm, wie Olaf Reek vom VfB sagte. „Wir haben beim Landesverwaltungsamt eine Fristverlängerung beantragt, weil die Wärmepumpe wegen der aktuellen Pandemielage auf der ganzen Welt nicht rechtzeitig geliefert werden konnte. Dem wurde zugestimmt und wir müssen statt am 30. November nun zum 1. August mit dem Bau fertig sein“, listete der Bauverantwortliche beim VfB auf. Wenn alles wie geplant in den nächsten Wochen ablaufe, sei die Übergabe Ende März vorgesehen, so Reek weiter.