Klötze: Die Anwohner vom Kapellenberg wollen bei Parkregelung mitreden

Anwohner Andreas Brandt hat Vorschläge, wie sich die Parksituation am Kapellenberg in Klötze verbessern kann. Dazu gehört das Aufstellen von Parkverbotsschildern links und rechts der Straße. Die aktuelle Situation wird seit längerer Zeit moniert.

Klötze - Autos, soweit das Auge reicht, stehen am Klötzer Kapellenberg. Es ist nach 18 Uhr. Eine Autofahrerin schlängelt sich an den parkenden Autos vorbei, um im Anschluss in Richtung Immekath zu fahren. Der Kapellenberg ist auch eine beliebte Abkürzungsstrecke. Doch die an beiden Straßenseiten parkenden Autos verhindern zum Teil ein Durchkommen von größeren Fahrzeugen. Anwohner berichteten, dass kürzlich ein Rettungswagen große Mühe hatte, zu einem Haus am Kapellenberg zu gelangen, um einer älteren Person in einer schwierigen gesundheitlichen Lage zu helfen. Ein Rettungssanitäter hätte aussteigen und genau einweisen müssen, wie der Rettungswagen durchfahren könne. Eine ähnliche Situation gab es vor geraumer Zeit mit der Klötzer Feuerwehr. Zum Glück sei bislang nichts Schlimmeres passiert.