Klötze: Keine Fördermittel für den Bau von Ladesäulen

In der Stadt Klötze gibt es eine offizielle Ladesäule vor der Kreis- und Stadtbibliothek. Eine weitere Box steht auf dem Gelände vom Autohaus Neuling an der Poppauer Straße. Um eine weitere Lademöglichkeit zu schaffen, fehlen aktuelle Förderprogramme.

Klötze - Die Elektroladesäule vor der Klötzer Kreis- und Stadtbibliothek wird vorläufig die einzige öffentliche in der Kommune bleiben. Auch die Anschaffung von Elektro-Dienstautos für die städtischen Mitarbeiter ist derzeit kein Thema.

Denn wie der städtische Haupt- und Kämmereiamtsleiter Matthias Reps auf Nachfrage sagte, gibt es aktuell keine Förderprojekte für Kommunen, die Elektroladesäulen aufstellen wollen, aber auch nicht, um umweltfreundliche Dienstautos finanziell zu fördern.

Quarnebecker stellte Anfrage

Damit reagierte der Vize-Bürgermeister auf eine Anfrage vom Quarnebecker Einwohner Andreas Lenz während der jüngsten Hauptausschusssitzung. Er hatte Einheitsgemeindebürgermeister Uwe Bartels bei der Zusammenkunft im Neuferchauer Saal gefragt, ob die Stadt sich um Fördermöglichkeiten für die Anschaffung von Elektrodienstfahrzeugen für die Stadtverwaltung sowie den Bau einer weiteren Ladesäule für Elektroautos bemüht hätte. Denn laut Lenz soll es dafür Förderprogramme gegeben haben.

Da Bartels nach eigener Aussage längere Zeit im Krankenstand war und sein Amt nicht ausüben konnte, gab er die Anfrage an den Sachgebietsleiter Baudienstleistungen in der Stadtverwaltung, Gordon Strathausen, weiter. Doch der Rathaus-Mitarbeiter konnte keine konkrete Antwort geben. Nach der spärlichen Antwort von Strathausen meinte der Quarnebecker: „Dann hat die Stadt ihre Hausaufgaben nicht gemacht.“

Klötze hat bereits zwei Ladestationen

Die Antwort holte im Nachgang Matthias Reps nach. Er nahm an der Sitzung des Hauptausschusses nicht teil. Grundsätzlich werde im Rathaus der Sachverhalt mit der Elektromobilität weiter verfolgt.

Die Anfrage nach Fördermöglichkeiten für Elektrodienstautos im Rathaus und einer weiteren Ladesäule hatte Andreas Lenz bereits während der Stadtratssitzung am 8. Dezember gestellt. Da er bis zur Hauptausschusssitzung keine Antwort bekam, wiederholte er die Frage jetzt noch einmal.

Ladevorgänge halten sich in Grenzen

Laut Statistik hält sich der Ansturm auf die Elektroladestation an der Klötzer Bibliothek in Grenzen. Zwar liegen noch keine genauen Zahlen vom Vorjahr vor, aber 2020 gab es insgesamt nur 45 Ladevorgänge an der Box. Ein dramatischer Anstieg ist auch für das Jahr 2021 nicht zu erwarten. Denn die Anzahl der Elektroautos hält sich im Altmarkkreis mit um die 200 Fahrzeuge in einem überschaubaren und stabilen Maß.

Besonders auffällig in der Bilanz ist, dass es mit Abstand die meisten Ladevorgänge in den Monaten August und September gab. Ob die Zahlen mit den zahlreichen durchreisenden Touristen in Zusammenhang gebracht werden können, bleibt zu vermuten, kann aber eine Begründung sein.

Doch in Klötze gibt es nicht nur die Ladesäule an der Breiten Straße. Seit Januar 2021 bietet auch das Autohaus Neuling an der Poppauer Straße diesen Service an.

Weitere Ladestationen im Altmarkkreis befinden sich unter anderem in Salzwedel und Gardelegen. In Kalbe können am Rathaus und im Gewerbegebiet E-Autos aufgeladen werden. In der Kreisstadt befinden sich auf dem Parkplatz am Landratsamt zwei Säulen. Aber auch an der Kleinbahnstraße bei Avacon sowie am Chüdenwall und Vor dem Lüchower Tor steht in Salzwedel jeweils eine Stromtanksäule.