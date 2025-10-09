weather wolkig
  4. Säumige Klötzer bekommen erneut Bescheide: Klötzer Eigentümer müssen noch 160.000 Euro zahlen

Im Zuge der Stadtsanierung werden die Anlieger zur Kasse gebeten. 59 Grundstückseigentümer in der Innenstadt sind der Aufforderung aus dem Klötzer Rathaus bisher nicht nachgekommen.

Von Henning Lehmann 09.10.2025, 11:55
Der Klötzer Busbahnhof wurde mit Geld aus dem Sanierungsprogramm neu angelegt.
Klötze. - Seit 1993 sind fast 17 Millionen Euro in das Sanierungsgebiet „Klötze Zentrum“ geflossen. Von dem Geld wurden zum Beispiel das Rathaus umgebaut, die Bibliothek saniert und die Breite Straße gestaltet. Auch der neue Busbahnhof, das Feuerwehrhaus und die Grundschule gehören zum Sanierungsgebiet. Weil ihre Grundstücke durch die Sanierungsmaßnahmen im Wert gestiegen sind, sollen die Anlieger eine Ausgleichszahlung leisten.