Nach dem Brand am Stellwerk in Gerwisch ist der Zugverkehr nach wie vor beeinträchtigt. Wie die Deutsche Bahn nun mitteilt, dauern die Arbeiten wohl satte zwölf Monate.

Super-Gau nach Brand: Züge von Magdeburg nach Berlin werden noch ein Jahr ausfallen

Bahnkunden müssen weiterhin stark sein. Eine Besserung an der Lage in Gerwisch wird es zeitnah nicht geben.

Gerwisch. - Nach dem Brand in Gerwisch, fragen sich die Kunden der Deutschen Bahn (DB), wann die Züge wieder planmäßig rollen. Wie die DB nun mitteilt, sei kurzfristig keine Besserung in Sicht. Ganz im Gegenteil. Was heißt das für Zugreisende, die von Berlin nach Magdeburg und zurück wollen?