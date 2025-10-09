weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Deutsche Bahn - Super-Gau: Züge von Magdeburg nach Berlin fallen ein Jahr lang aus

schienenersatzverkehr im dauer-abo Super-Gau nach Brand: Züge von Magdeburg nach Berlin werden noch ein Jahr ausfallen

Nach dem Brand am Stellwerk in Gerwisch ist der Zugverkehr nach wie vor beeinträchtigt. Wie die Deutsche Bahn nun mitteilt, dauern die Arbeiten wohl satte zwölf Monate.

Von Willy Weyhrauch Aktualisiert: 09.10.2025, 15:56
Bahnkunden müssen weiterhin stark sein. Eine Besserung an der Lage in Gerwisch wird es zeitnah nicht geben.
Bahnkunden müssen weiterhin stark sein. Eine Besserung an der Lage in Gerwisch wird es zeitnah nicht geben. Foto: Manuela Langner

Gerwisch. - Nach dem Brand in Gerwisch, fragen sich die Kunden der Deutschen Bahn (DB), wann die Züge wieder planmäßig rollen. Wie die DB nun mitteilt, sei kurzfristig keine Besserung in Sicht. Ganz im Gegenteil. Was heißt das für Zugreisende, die von Berlin nach Magdeburg und zurück wollen?